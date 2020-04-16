Авиакатастрофа в Иране: пять стран опубликовали совместное заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования сбития украинского самолета в Иране. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.

"Мы в дальнейшем мысленно с семьями жертв. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает совместно работать, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают", - говорится в заявлении

Напомним, правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании.

Ранее член иранского парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер. Он также отметил, что никого из виновных в авиакатастрофе не арестовали и наказывать не планируют.

Добавим, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.