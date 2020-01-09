Авиакатастрофа в Иране и открытие "Турецкого потока": новости за 8 января

Коллаж РБК-Украина

Украинский самолет Boeing 737 разбился в Иране, в Турции официально запустили "Турецкий поток", курс доллара на межбанке существенно вырос. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 января, - в материале РБК-Украина

Украинский самолет МАУ разбился в Иране

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. Предварительная причина катастрофы - возгорание двигателя из-за технической неисправности. Подробности – в материале РБК-Украина

В Турции официально запустили "Турецкий поток"

В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Убийство Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета, но постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд частично удовлетворил апелляцию защиты Дугарь, но отказался изменить меру пересечения подозреваемой, в частности, отказался отдать ее на поруки депутатам.

Курс доллара на межбанке пробил психологическую отметку

Курс доллара на межбанке в продаже 8 января 2020 года вырос на 23 копейки - до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке - до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек - до 26,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6642 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Синоптики кардинально изменили проноз погоды на зиму в Украине

Погода в Украине в январе и начале февраля будет аномально теплой и с минимумом осадков. В некоторых регионах дневных морозов вообще не будет, а воздух прогреется до рекордных +10 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Gismeteo и ресурса Метеопрог.

Согласно "Метеопрогу" в январе синоптическую ситуацию в Украине будет обусловливать приток воздуха из Средиземноморского региона. Поэтому погода будет в основном теплой, а вместо снега вероятен дождь.