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Авиакатастрофа в Индонезии: самолет не подавал аварийных сигналов

Автор: Анастасия Рокитна

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился возле Джакарты, не подавал сигнала тревоги. Продолжается операция по поиску обломков воздушного судна.

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Об этом сообщает агентство Antara.

Заместитель главы отделения по сделкам и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи отметил, что сейчас пытаются установить причины, почему самолет не подал сигнал.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал... Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк оставляют вне передачи сигнала", - заявил он.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. О причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, как и то, есть ли те, кто выжил.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

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