Авіакатастрофа в Індонезії: літак не подавав аварійних сигналів

Літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який розбився поблизу Джакарти, не подавав сигналу тривоги. Триває операція з пошуку уламків повітряного судна.

Про це повідомляє агентство Antara.

Заступник голови відділення по операціях і готовності Пошуково-рятувального управління Індонезії Бамбанг Суріо Аджи зазначив, що зараз намагаються встановити причини, чому літак не подав сигнал.

"Нам потрібно визначити, чому він не передав сигнал... Тому пошуково-рятувальне управління все ще намагається з'ясувати, чому аварійний радіомаяк залишають поза передачею сигналу", - заявив він

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. Про причини падіння пасажирського лайнера поки нічого невідомо, як і те, чи є ті, хто вижив.

Також в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.