Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці

"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", - заявили в МЗС.

Авіакатастрофа в Індії

Невдовзі після вильоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя сталася авіакатастрофа. Літак упав у районі Мегхані, що призвело до масштабної пожежі.

Останні повідомлення від ЗМІ вказують, що на борту перебували 242 особи.

Як повідомляє Flightradar24, аварії зазнав Boeing 787-8 Dreamliner із реєстраційним номером VT-ANB. Представники авіакомпанії Air India підтвердили цю інформацію, зазначивши, що літак виконував рейс з Ахмедабада до лондонського аеропорту Ґатвік.

Наразі на місці трагедії працюють пожежні бригади, рятувальники та медики. Дані щодо загиблих чи постраждалих поки не оприлюднені.