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Авиакатастрофа на Филиппинах: погибли по меньшей мере 17 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

Жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек. На борту самолета С-130 находились филиппинские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, самолет разбился, потому что не смог найти взлетно-посадочную полосу на острове Джоло. На борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.

Самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами. По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.

Напомним, филиппинский самолет разбился сегодня утром. В штабе Вооруженных сил Филиппин сообщали, что спасти из под горящих обломков самолета удалось 40 человек.

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ФилиппиныавиакатастрофаЖертвыСамолет