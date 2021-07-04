Авиакатастрофа на Филиппинах: погибли по меньшей мере 17 человек

Жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек. На борту самолета С-130 находились филиппинские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как известно, самолет разбился, потому что не смог найти взлетно-посадочную полосу на острове Джоло. На борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.

Самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами. По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.