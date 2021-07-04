RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 17 людей

Автор: Дмитро Левицький

Жертвами катастрофи військового літака на Філіппінах стали щонайменше 17 людей. На борту літака С-130 перебували філіппінські військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, літак розбився, бо не зміг знайти злітно-посадкову смугу на острові Джоло. На борту військового літака перебували 92 людини, розповів журналістам міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренцана, в тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу.

Літак розбився поблизу поселення Патикуле в провінції Сулу, де філіппінська армія веде бої з ісламістськими повстанцями. За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, скоріш за все, буде рости.

Нагадаємо, філіппінський літак розбився сьогодні вранці. У штабі Збройних сил Філіппін повідомляли, що врятувати з під палаючих уламків літака вдалося 40 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФилиппиныавиакатастрофаЖертвыЛітак