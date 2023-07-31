Авіакатастрофа у Броварах: версія диверсії не підтвердилася, - Костін

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах - ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", - сказав Костін.

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

Окрім того, до роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії.

Костін розповів, що станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - повідомив Костін.

Авіакатастрофа в Броварах

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

СБУ розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.