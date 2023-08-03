Авіакатастрофа у Броварах. ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

Посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які отримали підозри у рамках справи про авіакатастрофу у Броварах, відсторонять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
У службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з початку розслідування, 20 січня 2023, надали всі необхідні матеріали та сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.
"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться у повідомленні..
ДСНС наголосила, що не буде коментувати деталі та хід слідства.
Нагадаємо, сьогодні ДБР повідомило, що п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.
Підозру отримали:
Крім того, правоохоронці встановили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки". За даними слідства, чиновники ДСНС не повідомили екіпаж гелікоптера EC 225 LP про погіршення погоди, що призвело до трагедії.
У Броварах Київської області 18 січня 2022 року розбився вертоліт ДСНС, у якому було керівництво МВС. Внаслідок аварії міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гвинтокрила загинули.
Також загинули п’ятеро жителів міста Бровари, які опинилися в момент аварії поблизу місця авіакатастрофи.
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