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Авиакатастрофа в Броварах. ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения

Фото: чиновников, получивших подозрения по делу об авиакатастрофе в Броварах, отстранят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, получивших подозрения в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах, отстранят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с начала расследования, 20 января 2023 года, предоставили все необходимые материалы и способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.

"На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение", - говорится в сообщении.

ГСЧС подчеркнула, что не будет комментировать детали и ход следствия.

Подозрения чиновникам ГСЧС

Напомним, сегодня ГБР сообщило, что пяти чиновникам ГСЧС объявили подозрение по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которого погибло руководство Министерства внутренних дел.

Подозрение получили:

  • начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
  • и.о. командира части;
  • заместитель командира по летной подготовке;
  • командир авиационной эскадрильи;
  • начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Кроме того, правоохранители установили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики". По данным следствия, чиновники ГСЧС не сообщили экипажу вертолета EC 225 LP об ухудшении погоды, что привело к трагедии.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области 18 января 2022 разбился вертолет ГСЧС, в котором находилось руководство МВД. В результате аварии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета погибли.

Также погибли пятеро жителей города Бровары, оказавшихся в момент аварии вблизи места авиакатастрофы.

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