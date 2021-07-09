Авиакатастрофа Ан-26: на Камчатке нашли второй черный ящик, у него "критические повреждения"
Спасатели обнаружили второй черный ящик потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26. Самолет разбился несколько дней назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК.
Бортовой самописец нашли в "критически поврежденном" состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.
Также известно, что спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших в ходе авиакатастрофы.
"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", - сообщает ТАСС.
Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.
Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.
РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.
7 июня в Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. Тела погибших извлекали из воды, так как самолет врезался в скалу.