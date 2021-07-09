Авиакатастрофа Ан-26: на Камчатке нашли второй черный ящик, у него "критические повреждения"

Спасатели обнаружили второй черный ящик потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26. Самолет разбился несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК .

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", - сообщает ТАС С.

Также известно, что спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших в ходе авиакатастрофы.

Бортовой самописец нашли в "критически поврежденном" состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.

РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.

7 июня в Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. Тела погибших извлекали из воды, так как самолет врезался в скалу.