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Авіакатастрофа Ан-26: у Харкові прощаються із загиблими

Харків, Вівторок 06 жовтня 2020 10:24
Авіакатастрофа Ан-26: у Харкові прощаються із загиблими
Фото: прощання (suspilne media)
Автор: Юлія Струк

У Харкові у вівторок, 6 жовтня, прощаються із офіцерами і курсантами, які загинули внаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Церемонія вшанування розпочалася о 10:00.

Про це повідомляє Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба у Facebook.

Наживо. У Харкові прощаються із загиблими в Ан-26 курсантами та офіцерами

Опубліковано Суспільне Харків Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

"6 жовтня о 10 годині на майдані Свободи відбудеться церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом", - сказано у повідомленні.

Відзначимо, ввечері 25 ввечері поблизу військового аеродрому в Чугуєві розбився літак АН-26 з офіцерами і курсантами Харківського національного університету Повітряних сил. На борту літака знаходилися 27 осіб, вижити вдалося лише одному курсанту.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили Збройних сил України показали схему руху літаків на військовому аеродромі в Чугуєві в день катастрофи АН-26. На схемі показано рух АН-26 і іншого літака, який пішов на посадку перед ним.

Як писало РБК-Україна, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявляв, що диспетчери аеродрому нібито пізно дозволили посадку АН-26, у якого були технічні несправності.

У Повітряних силах назвали заяву Кучера абсурдною.

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