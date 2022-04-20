Авиабомбу в Ирпене обезвредили без жертв и разрушений, - мэр

В городе Ирпене Киевской области саперы обезвредили мощную авиационную бомбу, которую сегодня обнаружили в районе госпиталя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александара Маркушина.

"Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но должны оставаться крайне осторожными", - написал мэр.

По его словам, авиабомбу обезвредили. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене нашли мощную авиабомбу, которую взорвут саперы.

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