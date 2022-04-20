Авіабомбу в Ірпені знешкодили без жертв і руйнувань, - мер

В місті Ірпені Київської області сапери знешкодили потужну авіаційну бомбу, яку сьогодні виявили в районі шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександара Маркушина.

"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - написав мер.

За його словами, авіабомбу знешкодили. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені знайшли потужну авіабомбу, яку підірвуть сапери.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!