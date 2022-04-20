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Авіабомбу в Ірпені знешкодили без жертв і руйнувань, - мер

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Ірпінь, Середа 20 квітня 2022 17:17
Авіабомбу в Ірпені знешкодили без жертв і руйнувань, - мер В Ірпені знешкодили авіабомбу (ілюстративне фото: dsns.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В місті Ірпені Київської області сапери знешкодили потужну авіаційну бомбу, яку сьогодні виявили в районі шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександара Маркушина.

За його словами, авіабомбу знешкодили. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - написав мер.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені знайшли потужну авіабомбу, яку підірвуть сапери.

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