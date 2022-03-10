Авиабомба на роддом - это геноцид украинцев, - Зеленский

В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение .

"Убитые люди. Убитые дети. Авиабомба - на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", - сказал Зеленский.

Также он обратился в Европу. По его словам, европейцы должны ужесточать санкции против России, чтобы у агрессора больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А, следовательно, вы должны усиливать санкции против России", - сказал президент Украины.