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Авіабомба на пологовий - це геноцид українців, - Зеленський

Автор: Тетяна Самарук

У середу, 9 березня, російські військові влучили авіабомбою у пологовий будинок в Маріуполі. Президент України Володимир Зеленський назвав це остаточним доказом того, що відбувається геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба - на пологовий будинок. Це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців", – сказав Зеленський.

Також він звернувся до Європи. За його словами, європейці повинні посилювати санкції проти Росії, щоб у агресора більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

"Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в українців, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А, отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії", - сказав президент України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні цивільним дозволили вбивати російських окупантів.

Також ми писали, що в блокадному Маріуполі загинуло вже 1300 людей.

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Володимир Зеленський