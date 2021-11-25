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Авиабилеты на рейсы в Украине могут подешеветь: Шмыгаль дал поручение Мининфраструктуры

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут подешеветь авиабилеты на рейсы. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал",

Во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок Кабмин одобрил порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19.

"Правительство совместно с Офисом президента и Верховной радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", - отметил Шмыгаль.

По итогам совещания он дал задание Министерству инфраструктуры проработать и представить предложения удешевления билетов на внутренние авиаперевозки.

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Денис ШмыгальТуризм