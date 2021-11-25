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Авіаквитки на рейси в Україні можуть подешевшати: Шмигаль дав доручення Мінінфраструктури

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть подешевшати авіаквитки на рейси. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал",

Під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень Кабмін схвалив порядок використання 104 млн грн, передбачених у бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії COVID-19.

"Уряд спільно з Офісом президента та Верховною радою шукав необхідні механізми підтримки, щоб люди могли дешево подорожувати літаком по Україні й розвивати внутрішній туризм. Це не лише про конкурентний ринок, але й про інвестиції в розвиток держави", - зазначив Шмигаль.

За підсумками наради він дав завдання Міністерству інфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.

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Денис ШмигальТуризм