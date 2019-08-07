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УЗ запускает дополнительный поезд в Одессу

Новости » Инфраструктура    07.08.2019 - 15:21
УЗ запускает дополнительный поезд в Одессу
Иллюстративное фото (facebook.com/donzaliznytsia)

С 9 до 31 августа будет курсировать дополнительный поезд сообщением Одесса - Днепр

АО "Укрзализныця" в августе запускает дополнительный поезд в Одессу из Днепра, который будет курсировать в течение месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сообщается, что из Одессы поезд будет отправляться с 9 до 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибытие в Днепр в 6:50. Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа до 1 сентября через день по четным числам в 22:30, а прибывать в Одессу в 8:00.

"Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр. Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа в Киеве отменили рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Девять рейсов отменили 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализниця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года. 

Также пригородный движение на участке Мариуполь - Южнодонбасская, который был остановлен пять лет назад, восстановили.

 

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