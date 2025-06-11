Avesterra Group Добкіна відкрила новий завод на Волині

Завод обладнано за найвищими європейськими стандартами: 13 500 бройлерів на годину потужності, 50 технологічних і допоміжних споруд, очисні споруди 3500 м³/добу з мембранною фільтрацією. Це дозволяє ефективно очищувати всі виробничі стоки й мінімізувати вплив на довкілля.

Крім того, у майбутньому проєкт передбачає автоматизацію всіх виробничих процесів переробного заводу та повне оснащення сучасним обладнанням від відомих світових виробників. Це дозволить компанії вийти на ринки ЄС із масштабованою, сертифікованою продукцією.

Avesterra Group також наголошує на екологічній відповідальності нового підприємства. Проєкт пройшов усі необхідні екологічні погодження та державні експертизи.

"Ми розпочинаємо нову главу в історії українського птахівництва. Ми відкриваємо переробний завод, тому що віримо в Україну і в людей, які тут живуть і працюють. З початку повномасштабного вторгнення жодна з наших філій не зупинила роботу. І це стало можливим завдяки команді — згуртованій, стійкій, вмотивованій. Сьогодні ми інвестуємо в технології і в довіру до майбутнього, яке будуємо власноруч", - зазначила під час презентації підприємства генеральна директорка Avesterra Group Світлана Собіпан.

На новому заводі компанії виробляють продукцію трьох ключових брендів:

"Епікур" - курятина без антибіотиків і гормонів

"Чебатурочка" - бренд доступної якісної курятини для щоденного споживання;

Delika - не містить штучних ін’єкцій і добавок, сертифікована за стандартом HALAL та експортується в 25 країн світу (серед яких країни Близького Сходу, Азії, Африки).

Експорт та реекспорт не здійснюється до РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Усі поставки ведуться виключно за контрактами, які проходять митне оформлення, контроль та відповідають законодавству України.

Уся продукція компанії відповідає стандартам HACCP, ISO22000. В планах отримати сертифікати HALAL Global, FSSC22000. Нові потужності дозволять задовольнити зростаючий попит на бренди компанії, зберігаючи суворий контроль якості та безпеки на кожному етапі виробництва.

Фінансування будівництва нового м’ясопереробного заводу (інвестиція €60 млн) та інших інвестиційних проєктів Avesterra Group здійснюється виключно з чистого прибутку підприємств групи, що належать родині Дмитра Добкіна, що працюють офіційно та сплачують усі податки в Україні.

З приводу інвестицій: в першу чергу це доходи, які інвестовані з прибутку від роботи компанії та кредитними коштами. Прибуток компанії не відображається в декларації власника, а є в офіційній звітності компанії. Всі інвестиції компанії - виключно українського походження.

"Avesterra Group - це приклад того, як відповідальний бізнес залишається, працює і будує майбутнє в Україні, навіть у найважчі часи. І новий переробний комплекс – наш найбільший проєкт у цей період. Він створює сотні робочих місць на Волині, відкриває шлях на ринки ЄС і доводить: український продукт може бути якісним, конкурентним і глобальним. Ми будуємо не просто завод - ми будуємо довіру до українського бізнесу", - зазначає Дмитро Добкін, співвласник Avesterra Group.

За 2022-2024 роки Avesterra Group отримала 961,1 млн грн чистого прибутку після сплати податків. За цей період сплачено 188,8 млн грн податку на прибуток і загалом 859,4 млн грн податків усіма підприємствами групи. Якщо порівнювати з 2020 роком, тоді було сплачено лише 142,3 млн грн. Тобто за роки повномасштабної війни податкові надходження від компанії значно зросли.

Від початку повномасштабної війни компанія не зупинила жодної з семи філій, зберегла понад 1500 робочих місць, сплатила понад 1 мільярд гривень податків, та надала понад 12 мільйонів гривень благодійної допомоги та 34 тонни курятини на допомогу ЗСУ.

Новий завод є частиною довгострокової стратегії компанії: масштабувати виробництво, виходити на нові ринки, створювати сталі робочі місця та будувати відповідальний бізнес із фокусом на якість, екологію та прозорість.