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В Авдіївці могли розпочатися вуличні бої? Що каже експерт

Авдіївка, Четвер 25 січня 2024 09:49
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В Авдіївці могли розпочатися вуличні бої? Що каже експерт Фото: експерт оцінив, чи могли в Авдіївці розпочатися вуличні бої (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Владислав Селезньов

В Авдіївці, ймовірно, могли розпочатися вуличні бої. Тримання контролю над Авдіївкою та передмістям - питання ресурсів для українських Сил оборони.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті".

Зазначається, що ситуація на півдні Авдіївки критична. За даними DeepState, російські окупанти могли зайти до міста та намагаються закріпитися. Припускаються, що в Авдіївці почалися вуличні бої. Хоча офіційного підтвердження цього немає.

"Незрозуміло, як ворог зумів реалізувати зухвалу історію з обходом наших позицій у районі готельно-ресторанного комплексу "Царська охота". Не знаю, як їм вдалося, проте це сталося. У приватному секторі він вже знаходиться на наших вулицях", - заявив військовий експерт полковник Владислав Селезньов.

В Авдіївці могли розпочатися вуличні бої? Що каже експерт

скриншот deepstatemap.live

На думку експерта, будуть бої за кожну вулицю, але тримати ворога на відстані для українських військ було зручніше. Контроль над Авдіївкою та передмістям - це питання ресурсів.

"Ворог поступово просувається у бік 9-го кварталу, і це дуже небезпечний виклик. Тримання контролю над Авдіївкою та передмістям - питання ресурсів. Якщо їх не вистачатиме, ми побачимо маневрену оборону у виконанні української армії", - пояснив експерт.

Загалом характер боїв на Авдіївському напрямку від початку року змінився. Речник Таврійського напрямку Олександр Штупун раніше заявляв, що знизилася активність російської авіації, але зросла кількість обстрілів артилерією.

"Було менше боєзіткнень і застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємося до збільшення його активності", - повідомив він.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.

Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.

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Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті