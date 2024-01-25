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В Авдеевке могли начаться уличные бои? Что говорит эксперт

Авдеевка, Четверг 25 января 2024 09:49
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В Авдеевке могли начаться уличные бои? Что говорит эксперт Фото: эксперт оценил, могли ли в Авдеевке начаться уличные бои (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Владислав Селезнев

В Авдеевке, возможно, могли начаться уличные бои. Держание контроля над Авдеевкой и пригородом - вопрос ресурсов для украинских Сил обороны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте".

Отмечается, что ситуация на юге Авдеевки критическая. По данным DeepState, российские оккупанты могли зайти в город и пытаются закрепиться. Предполагается, что в Авдеевке начались уличные бои. Хотя официального доказательства этого нет.

"Непонятно, как враг сумел реализовать дерзкую историю с обходом наших позиций в районе гостинично-ресторанного комплекса "Царская охота". Не знаю, как им удалось, то тем не менее это случилась. В частном секторе он уже находится на наших улицах", - заявил военный эксперт полковник Владислав Селезнев.

В Авдеевке могли начаться уличные бои? Что говорит эксперт

скриншот deepstatemap.live

По мнению эксперта, будут бои за каждую улицу, но держать врага на расстоянии для украинских войск было удобнее. Контроль над Авдеевкой и пригородом - это вопрос ресурсов.

"Враг постепенно продвигается в сторону 9-го квартала, и это очень опасный вызов. Сохранение контроля над Авдеевкой и ее пригородами - вопрос ресурсов. Если их не будет хватать, возможно, мы увидим маневренную оборону в исполнении украинской армии", - объяснил эксперт.

В целом характер сражений на Авдеевском направлении с начала года изменился. Спикер Таврического направления Александр Штупун ранее заявлял, что снизилась активность российской авиации, но возросло количество обстрелов артиллерией.

"Было меньше боеприкосновений и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - сообщил он.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

Детальнее о ситуации на фронте и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.

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