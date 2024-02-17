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В Авдіївці діють диверсійні групи ЗСУ, - партизани

Авдіївка, Субота 17 лютого 2024 21:40
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В Авдіївці діють диверсійні групи ЗСУ, - партизани Фото: в Авдіївці діють українські ДРГ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські диверсійні групи продовжують діяти в Авдіївці після виходу Сил оборони з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За словами агентів партизанського руху, які перебувають в Авдіївці, у росіян немає жодного "святкового настрою" після захоплення міста, оскільки українські диверсійно-розвідувальні групи не дають їм спокою.

"Малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях росіян і завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів і знищили до десяти осіб особового складу", - зазначили партизани.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Наразі, за даними карти Deepstate, Авдіївка перебуває під контролем російських окупантів.

Перед відходом ЗСУ в Авдіївку перекинули додаткові резерви, зокрема підрозділи Третьої штурмової бригади. Сьогодні Третя штурмова повідомила, що вийшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту після відходу ЗСУ з міста.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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