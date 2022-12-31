До Авдіївки за два місяці повернулися понад 500 мешканців

До Авдіївки Донецької області за два останні місяці повернулося понад 500 людей. Загалом у місті проживає близько 2 500 мешканців.

"Зараз в Авдіївці приблизно 2500 мешканців. Є ті, хто повернувся. Коли ми їх питаємо, чому вони приїхали, люди кажуть, що тут їхня земля, тут їхній будинок. У когось закінчилися гроші, хтось морально занепав. Незважаючи на постійні обстріли, люди не дуже хочуть їхати. За заявками на наступний тиждень немає бажаючих евакуюватися", - зазначив Барабаш.

За його словами, окупанти 30 грудня обстрілювали місто з мінометів, ствольної артилерії, "Градів". Близько 13 години вдарили по місту "Сонцепеком". За день було понад 30 обстрілів.