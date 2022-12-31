До Авдіївки за два місяці повернулися понад 500 мешканців

До Авдіївки Донецької області за два останні місяці повернулося понад 500 людей. Загалом у місті проживає близько 2 500 мешканців.
Про це заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еспресо.
"Зараз в Авдіївці приблизно 2500 мешканців. Є ті, хто повернувся. Коли ми їх питаємо, чому вони приїхали, люди кажуть, що тут їхня земля, тут їхній будинок. У когось закінчилися гроші, хтось морально занепав. Незважаючи на постійні обстріли, люди не дуже хочуть їхати. За заявками на наступний тиждень немає бажаючих евакуюватися", - зазначив Барабаш.
За його словами, окупанти 30 грудня обстрілювали місто з мінометів, ствольної артилерії, "Градів". Близько 13 години вдарили по місту "Сонцепеком". За день було понад 30 обстрілів.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку (Донецька область). Внаслідок атаки поранення отримала жінка.
Також раніше стало відомо, що сьогодні окупанти також ударили ракетами по Краматорську. Три снаряди потрапили промисловою зоною міста.
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