Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті сьогодні

Українські військові завершили вихід з міста Авдіївка. Станом на сьогодні можна говорити про стабілізацію ситуації на Авдіївському напрямку.

Під час підготовки матеріалу використовувались дані сервісу Deepstate та заяви Третьої штурмової бригади і речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону, а також дані Генштабу ЗСУ.

Що сьогодні відбувається на фронті в Авдіївці та як виглядає карта бойових дій, - в матеріалі РБК-Україна .

Як виглядає карта боїв сьогодні

На карті сервісу Deepstate можна побачити, що Авдіївка повністю перебуває під контролем російських окупантів, а також навколишні території. Вчора Третя штурмова бригада повідомляла, що її військовим вдалося вирівняти лінію фронту в районі міста.

Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку

Як розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Таврія", після виходу українських військових з Авдіївки ситуація на цьому напрямку певним чином стабілізувалась.

"Є обережні підстави вважати, що ситуація на Авдіївському напрямку певною мірою стабілізована. Бо з такими втратами противник просто мусить зупинитися та "зализати рани". Про це свідчить той факт, що за сьогодні до 18:00 на цьому напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога. У порівнянні з попередніми днями це невелика кількість", - сказав він.

Але, як додав Лиховій, попри певну стабілізацію ситуації на землі, ворог продовжує завдавати авіаційних, артилерійських та мінометних ударів в районі Авдіївки.

"Але на Авдіївському напрямку сьогодні дещо спокійніше, ніж на інших відрізках фронту", - додав він.

Ситуація на інших ділянках фронту

За даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни намагалися атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках..

Крім того, сьогодні вранці стало відомо про вчорашню спробу росіян масштабно наступати у Запорізькій області. Російські потуги були розгромлені українськими силами.

Було знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки) та близько 70 росіян, а 80 - поранено. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід Сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним та професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Водночас український президент наголосив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну у штучному дефіциті зброї та артилерійських снарядів.

За даними командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин ворога.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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