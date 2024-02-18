Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте сегодня

Украинские военные завершили выход из города Авдеевка. По состоянию на сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации на Авдеевском направлении.

При подготовке материала использовались данные сервиса Deepstate и заявления Третьей штурмовой бригады и спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона, а также данные Генштаба ВСУ.

Что сегодня происходит на фронте в Авдеевке и как выглядит карта боевых действий, - в материале РБК-Украина .

Как выглядит карта боев сегодня

На карте сервиса Deepstate можно увидеть, что Авдеевка полностью находится под контролем российских оккупантов, а также окружающие ее территории. Вчера Третья штурмовая бригада сообщала, что ее военным удалось выровнять линию фронта в районе города.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

Как рассказал в эфире телемарафона спикер ОСГВ "Таврия", после выхода украинских военных из Авдеевки ситуация на этом направлении определенным образом стабилизировалась.

"Есть осторожные основания полагать, что ситуация на Авдеевском направлении в определенной степени стабилизирована. Потому что с такими потерями противник просто должен остановиться и "зализать раны". Об этом свидетельствует тот факт, что за сегодня до 18:00 на этом направлении наши защитники отбили 3 атаки врага. По сравнению с предыдущими днями это небольшое количество", - сказал он.

Но, как добавил Лиховой, несмотря на определенную стабилизацию ситуации на земле, враг продолжает наносить авиационные, артиллерийские и минометные удары в районе Авдеевки.

"Но на Авдеевском направлении сегодня немного спокойнее, чем на других отрезках фронта", - добавил он.

Ситуация на других участках фронта

По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте состоялось 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Россияне пытались атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Кроме того, сегодня утром стало известно о вчерашней попытке россиян масштабно наступать в Запорожской области. Российские потуги были разгромлены украинскими силами.

Было уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка) и около 70 россиян, а 80 - ранены. После наступления россияне отошли на прежние позиции.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

В то же время, украинский президент подчеркнул, что ответственность за падение Авдеевки лежит на западных партнерах, которые держат Украину в искусственном дефиците оружия и артиллерийских снарядов.

По данным командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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