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"Освободили" школу и больницу. Оккупанты накрыли ракетами Авдеевку

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Донбасс, Вторник 26 апреля 2022 14:06
"Освободили" школу и больницу. Оккупанты накрыли ракетами Авдеевку Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру Донецкой области. Так, оккупанты обложили ракетами Авдеевку - под удар попали больница, школа, жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне продолжают целенаправленно стрелять по гражданским и уничтожать критическую инфраструктуру", - отметил он.

Как добавил Кириленко, сегодня обстрелы продолжаются практически по всей линии фронта. В настоящее время известно о по меньшей мере 2 погибших, в частности в Нью-Йорке, а также о 6 раненых (в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане).

"Стабильно напряжено на Марьинском направлении. В то же время россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества", - отметил он, добавив, что электроснабжение уже удалось восстановить.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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