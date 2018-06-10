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В Авдіївці відновили подачу води, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 09:27
Фото: Авдіївка (facebook.com/ombudsmanUA)
Фото: Авдіївка (facebook.com/ombudsmanUA)

Водопостачання Авдіївки відновили після запуску Донецької фільтрувальної станції

В Авдіївці станом на ранок 10 червня відновили подачу води. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що вчора було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, і о 18:00 її запустили. Станом на 07:00 10 червня водопостачання Авдіївки і селищ Ласточкине та Орлівка Ясинуватського району здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти запаси хлору через обстріли.

Увечері 06 червня в результаті бойових дій сталося пошкодження ЛЕП, внаслідок чого зупинилася ДФС. У зв'язку з зупинкою станції було припинено водопостачання Авдіївки, частини Донецька, Ясинуватої та прилеглих селищ.

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Теги публікації: Донецьк, Авдіївка, Донбас, фильтровальные станции  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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