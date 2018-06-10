В Авдіївці відновили подачу води, - ДСНС

Водопостачання Авдіївки відновили після запуску Донецької фільтрувальної станції

В Авдіївці станом на ранок 10 червня відновили подачу води. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що вчора було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, і о 18:00 її запустили. Станом на 07:00 10 червня водопостачання Авдіївки і селищ Ласточкине та Орлівка Ясинуватського району здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти запаси хлору через обстріли.

Увечері 06 червня в результаті бойових дій сталося пошкодження ЛЕП, внаслідок чого зупинилася ДФС. У зв'язку з зупинкою станції було припинено водопостачання Авдіївки, частини Донецька, Ясинуватої та прилеглих селищ.