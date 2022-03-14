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В Авдеевке продолжаются обстрелы. Оккупанты применяют ракеты "Точка-У"

Автор: Наталья Юрченко

Российские военные продолжают обстреливать Авдеевку в Донецкой области. Оккупанты применяют ракеты "Точка-У" и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Со вчерашнего вечера продолжаются обстрелы Авдеевки. Россияне стреляют из Точек-У и реактивных систем залпового огня", - отметил глава области.

В результате обстрелов повреждены газопровод, школа и частные дома. Кроме того, вражеские войска выпустили один пакет "Града" по коксохимическому комбинату.

Напомним, об обстрелах Авдеевки стало известно вчера. Оккупанты запустили ракету комплекса "Точка-У" в направлении мирного населения.

Также отметим, что российские военные обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

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