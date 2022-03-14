RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Авдіївці тривають обстріли. Окупанти застосовують ракети "Точка-У"

Автор: Наталія Юрченко

Російські військові продовжують обстрілювати Авдіївку в Донецькій області. Окупанти застосовують ракети "Точка-У" та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зі вчорашнього вечора тривають обстріли Авдіївки. Росіяни стріляють з Точок-У та реактивних систем залпового вогню", - зазначив голова області.

В результаті обстрілів пошкоджені газогін, школа та приватні будинки. Крім того, ворожі війська випустили один пакет "Граду" по коксохімічному комбінату.

Нагадаємо, про обстріли Авдіївки стало відомо вчора. Окупанти запустили ракету комплексу "Точка-У" в напрямку мирного населення.

Також зазначимо, що російські військові обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України