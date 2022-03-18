UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Авдеевке оккупанты нанесли ракетный удар по зданию военной администрации

Фото: в Авдеевке обстреляли военную администрацию (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по военной администрации города Авдеевка Донецкой области. Здание было частично разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации Виталия Барабаша в комментарии телеканалу "Дом".

По его словам, произошло прямое попадание российских ракет. Однако здание военной администрации разрушено частично, некоторые кабинеты уцелели.

Барабаш отметил, что власть на месте и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на вражеские обстрелы.

Кроме того, он добавил, что 18 марта в Авдеевке в результате обстрелов погибли два человека, есть пострадавшие.

Напомним, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе удалось эвакуировать 130 человек, однако сотни жителей остаются заблокированными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуДонецкая область