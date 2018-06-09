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В Авдіївці оголосили режим надзвичайної ситуації

НовиниСуспільство    09.06.2018 - 14:19
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)

Надзвичайна ситуація оголошена в зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції

В Авдіївці (Донецька область) у зв'язку із зупиненням роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) оголосили надзвичайну ситуацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"У зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо - водо - і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що в районі ДФС активізувалися бойові дії. З ДФС вирішили вивезти запаси хлору через обстріли. Зазначимо, 8 червня повідомлялося, що запасу питної води в Авдіївці вистачить на чотири доби.

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Теги публікації: Донбас, Донецкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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