В Авдіївці оголосили режим надзвичайної ситуації

Надзвичайна ситуація оголошена в зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції

В Авдіївці (Донецька область) у зв'язку із зупиненням роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) оголосили надзвичайну ситуацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"У зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо - водо - і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'об'єкти газо - водо - та електропостачання у Донецькій та Луганскій областях працюють у штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 9, 2018

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що в районі ДФС активізувалися бойові дії. З ДФС вирішили вивезти запаси хлору через обстріли. Зазначимо, 8 червня повідомлялося, що запасу питної води в Авдіївці вистачить на чотири доби.