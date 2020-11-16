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В Авдеевке в кинотеатре обнаружили арсенал оружия

Автор: Роман Тверденко

В Авдеевке нашли арсенал оружия в здании заброшенного кинотеатра. Среди оружия были гранаты и мины.

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Об этом сообщает полиция Донецкой области.

О находке заявил арендатор помещения, который нашел оружие на втором этаже. Полиция обнаружила, что среди него есть мины, гранаты, РПГ, зажигание к гранатам, а также прочие боеприпасы.

Часть оружия была изъята и отправлена на экспертизу. Еще часть передана пиротехникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для утилизации. Идет поиск владельцев оружия.

Уголовное дело открыто по ч.1 статьи 263 (незаконное поведение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время местных выборов в Краматорске возле одного из избирательных участков обстреляли микроавтобус. Предварительно, машину обстреляли из оружия для пейнтбола.

Также, в пятницу в Харькове обезвредили мужчину, который угрожал полицейским гранатой. Злоумышленника задержали.

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