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В Авдіївці в кінотеатрі виявили арсенал зброї

Автор: Роман Тверденко

В Авдіївці знайшли арсенал зброї у приміщенні занедбаного кінотеатру. Серед зброї були гранати і міни.

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Про це повідомляє поліція Донецької області.

Про знахідку заявив орендар приміщення, який знайшов зброю на другому поверсі. Поліція виявила, що серед нього є міни, гранати, РПГ, запалювання до гранат, а також інші боєприпаси.

Частина зброї була вилучена і відправлена на експертизу. Ще частина передана піротехнікам Держслужби з надзвичайних ситуацій для утилізації. Йде пошук власників зброї.

Кримінальну справу відкрито за ч. 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час місцевих виборів в Краматорську біля однієї з виборчих дільниць обстріляли мікроавтобус. Попередньо, машину обстріляли з зброї для пейнтболу.

Також, в п'ятницю в Харкові знешкодили чоловіка, який погрожував поліцейським гранатою. Зловмисника затримали.

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