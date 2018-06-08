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Авдеевке хватит запаса питьевой воды на четверо суток, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 17:01
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikimapia.org)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikimapia.org)

Восстановительные работы на ДФС проводиться не будут в связи с отсутствием гарантий безопасности

Запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четверо суток. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области (ГСЧС).

"По состоянию на 8 июня 11:20 восстановительные работы сотрудниками РЭС проводиться не будут в связи с отсутствием гарантий безопасности. В случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляться почасово по запасам резервуара емкостью 4000 куб. м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно хватит на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что подразделения Главного управления находятся в полной оперативной готовности по выполнению задач по назначению в случае срочной необходимости.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов. Так, 6 июня в 21:35 в результате боевых действий она была обесточена. В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекращена подача воды в Авдеевку. Также без воды осталось два села Ясиноватского района.

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Теги публикации: Донецк, Авдеевка, ГСЧС, вода  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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