В Авдеевке бывший боевик сдался полиции

Фото: боевики ДНР (mykolaivka-rada.gov.ua)

Мужчина оставил службу в НВФ в начале 2016 года

В Авдеевке бывший боевик, который служил в незаконном вооруженном формировании "Восток", сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Как сообщается, житель Покровского района почти полтора служил в НВФ, однако в начале 2016 года оставил службу, а 2 марта 2020 года сообщил полиции о своем прошлом.

По его словам, в августе 2014 года после телефонного разговора со своим товарищем, он решил присоединиться к бойцам незаконного вооруженного формирования, в котором тот служил и получал якобы неплохую зарплату.

"Прибыв в оккупированной Ясиноватой, житель Покровского района разыскал там отдел милиции, руководство которого и приняло его на службу в подразделение "Восток". Через несколько дней мужчину отвезли в Донецк, где выдали военную форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. Но вместо своих обязанностей, новоиспеченный боевик был водителем - на грузовой машине развозил продукты питания и людей", - говорится в сообщении.

В январе 2016 года мужчина оставил службу и переехал в Крым, а впоследствии - в Татарстан. В сентябре прошлого года мужчина вернулся в Украину. Опасаясь ответственности за службу в рядах НВФ, бывший боевик вел скрытный образ жизни, однако все же решился и пришел в полицию с повинной.

В отношении мужчины было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле прошлого года в Краматорске в отдел полиции пришли двое мужчин, которые сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах так называемой "ДНР". Оба местных жителя незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск.

Кроме того, 10 июля 2019 года суд Германии признал виновным в участии в конфликте на Донбассе гражданина своей страны, выходца из Киргизии. Мужчину признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности.