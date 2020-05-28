Аварийщики "Черновцыгаза" с начала карантина совершили более тысячи выездов

Аварийщики (104.ua)

По статистике большая часть вызовов касается подозрений на утечку газа

В период карантина бригады аварийщиков АО "Черновцыгаз" осуществили 1226 выездов на вызовы. Ежедневно диспетчеры получают около 95 звонков из всех районов области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что АО "Черновцыгаз" осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газораспределительных пунктов, бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют ремонты чтобы потребители могли непрерывно пользоваться газом. С начала карантина было осуществлено 3120 ремонтов на сетях, что позволило предотвратить прекращение газоснабжения в 17 тыс. домохозяйств.

"Несмотря на карантин, все работы по содержанию газораспределительной системы в рабочем состоянии осуществляются непрерывно. Потребителям не стоит волноваться относительно прекращения распределения газа. Мы ежедневно проверяем сети и регулирующее оборудование и тщательно следим за тем, чтобы все работало безаварийно", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыги.

В пресс-службе отметили, что ежедневно 16 аварийных бригад работают для обеспечения бесперебойного газоснабжения в Черновицкой области.

"Работа аварийщиков тяжелая и опасная, а особенно – во время карантина. Аварийные бригады постоянно контактируют с владельцами домов, поэтому каждый раз специалисты пользуются средствами индивидуальной защиты. Специалисты полностью обеспечены специальными костюмами защиты, одноразовыми резиновыми перчатками, антисептиками и защитными масками", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в целях безопасности каждый день перед началом и после смены водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Дезинфекция происходит в три этапа. Специалисты ежедневно тратят примерно два часа на санобработку.

"Потребителям, которые вызывают аварийщиков, нужно осознать, важность соблюдения санитарных требований. В случае выявления симптомов, клиенту необходимо предупредить диспетчера, чтобы не подвергать специалистов АО "Черновцыгаз" опасности. В то же время, клиентам следует понять, что специалисты полностью защищены и при необходимости, не препятствовать попаданию в дом специалиста АДС. Вызовы аварийной службы являются полностью бесплатными, ведь расходы на это покрываются из тарифа на распределение газа", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева