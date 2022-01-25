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"Аварийный тормоз". При каком условии в ЕС туристов ждет карантин даже с COVID-сертификатом

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Европа, Вторник 25 января 2022 14:32
"Аварийный тормоз". При каком условии в ЕС туристов ждет карантин даже с COVID-сертификатом Фото: в Европе могут ужесточить карантинные меры, если ситуация с COVID ухудшится (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Государство-член ЕС или Европейская комиссия могут активировать "экстренное торможение", если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Решение будут выносить на основании информации из отчетов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Так, "аварийный тормоз" могут активировать в случае, если эпидемиологическая ситуация в регионе стремительно ухудшается. В частности, когда обнаружен вариант коронавируса, вызывающий озабоченность или интерес.

"В рамках экстренного торможения могут быть введены такие меры, как тестирование и карантин, в том числе для владельцев цифровых COVID- сертификатов ЕС и основных путешественников", - говорится в сообщении.

Отмечают, если "аварийный тормоз" будет активирован, страны ЕС должны обсудить возможные скоординированные меры в Совете в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Напомним, в ЕС вводят новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. Права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

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