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"Аварійне гальмо". За якої умови в ЄС на туристів чекає карантин навіть з COVID-сертифікатом

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Європа, Вівторок 25 січня 2022 14:32
"Аварійне гальмо". За якої умови в ЄС на туристів чекає карантин навіть з COVID-сертифікатом Фото: у Європі можуть посилити карантинні заходи, якщо ситуація з COVID погіршиться (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Держава-член ЄС або Європейська комісія можуть активувати "екстренне гальмування", якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься. Рішення будуть виносити на основі інформації зі звітів Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Так, "аварійне гальмо" можуть активувати у разі, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні стрімко погіршується. Зокрема, коли виявлено варіант коронавірусу, що викликає занепокоєння або інтерес.

"У рамках екстреного гальмування можуть бути введені такі заходи, як тестування та карантин, у тому числі для власників цифрових COVID-сертифікатів ЄС та основних мандрівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, якщо "аварійне гальмо" буде активоване, країни ЄС мають обговорити можливі скоординовані заходи у Раді у співпраці з Європейською комісією.

Нагадаємо, в ЄС вводять нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Права мандрівників залежатимуть від їхнього індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть.

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