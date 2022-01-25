"Аварійне гальмо". За якої умови в ЄС на туристів чекає карантин навіть з COVID-сертифікатом

Держава-член ЄС або Європейська комісія можуть активувати "екстренне гальмування", якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься. Рішення будуть виносити на основі інформації зі звітів Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС .

Так, "аварійне гальмо" можуть активувати у разі, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні стрімко погіршується. Зокрема, коли виявлено варіант коронавірусу, що викликає занепокоєння або інтерес.

"У рамках екстреного гальмування можуть бути введені такі заходи, як тестування та карантин, у тому числі для власників цифрових COVID-сертифікатів ЄС та основних мандрівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, якщо "аварійне гальмо" буде активоване, країни ЄС мають обговорити можливі скоординовані заходи у Раді у співпраці з Європейською комісією.