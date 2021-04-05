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Аварийный стадион в Кривом Роге реконструируют в спортарену стандартов ФИФА и УЕФА

Автор: РБК-Украина

В Кривом Роге по программе президента "Большая стройка" стартовала реконструкция стадиона "Металлург". Город получит стадион по стандартам ФИФА и УЕФА.

Об этом сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

"Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начата масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога", - рассказал народный депутат Юрий Корявченков.

История стадиона насчитывает почти 50 лет, последние годы он был в запущенном состоянии. Но сейчас - во время реконструкции - он будет обновлен по требованиям ФИФА и УЕФА, чтобы проводить матчи за национальный и еврокубки, сообщила проектировщица Виктория Панченко.

Согласно проекту реконструкции, поле обновленного стадиона будет с «живым» газоном, со специальной системой полива и подогрева.

Здесь возведут новые трибуны на 19 тысяч зрителей, в том числе для людей с инвалидностью.

Также строители осовременят помещения под трибунами, где обустроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки. Будет и зона для прыжков с шестом.

На стадионе можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой.

Кроме того, здесь возведут 4-этажное здание под VIP-зону, комментаторские и места для журналистов.

"После завершения реконструкции стадион станет главной тренировочной базой и футбольной ареной города", - добавил президент ФК "Кривбасс" Константин Караманиц.

Напомним, в рамках программы президента "Большая стройка" в Днепропетровской области продолжается реконструкция 13 приемных отделений в больницах Днепра, Покрова и Каменского.

"По всей области обновляем приемные отделения больниц. Делаем их современными и комфортными для пациентов", - сообщил ранее глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Новости Украины Кривой РогстадионБольшая стройка
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