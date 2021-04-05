Аварийный стадион в Кривом Роге реконструируют в спортарену стандартов ФИФА и УЕФА

"Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начата масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога", - рассказал народный депутат Юрий Корявченков.

История стадиона насчитывает почти 50 лет, последние годы он был в запущенном состоянии. Но сейчас - во время реконструкции - он будет обновлен по требованиям ФИФА и УЕФА, чтобы проводить матчи за национальный и еврокубки, сообщила проектировщица Виктория Панченко.

Согласно проекту реконструкции, поле обновленного стадиона будет с «живым» газоном, со специальной системой полива и подогрева.

Здесь возведут новые трибуны на 19 тысяч зрителей, в том числе для людей с инвалидностью.

Также строители осовременят помещения под трибунами, где обустроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки. Будет и зона для прыжков с шестом.

На стадионе можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой.

Кроме того, здесь возведут 4-этажное здание под VIP-зону, комментаторские и места для журналистов.

"После завершения реконструкции стадион станет главной тренировочной базой и футбольной ареной города", - добавил президент ФК "Кривбасс" Константин Караманиц.