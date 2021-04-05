Аварійний стадіон у Кривому Розі реконструюють у спортарену стандартів ФІФА та УЄФА

"Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян. Розпочата масштабна реконструкція - дуже важлива подія для Кривого Рогу", - розповів народний депутат Юрій Корявченков.

Історія стадіону налічує майже 50 років, останні роки він був у занедбаному стані. Але зараз - під час реконструкції - його буде оновлено за вимогами ФІФА та УЄФА, аби проводити матчі за національний та єврокубки, повідомила проєктувальниця Вікторія Панченко.

Згідно з проектом реконструкції, поле оновленого стадіону буде з "живим" газоном, зі спеціальною системою поливу і підігріву.

Тут зведуть нові трибуни на 19 тисяч глядачів, у тому числі для людей з інвалідністю.

Також будівельники осучаснять приміщення під трибунами, де облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки. Буде і зона для стрибків із жердиною.

На стадіоні можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою.

Крім того, тут зведуть 4-поверхову будівлю під VIP-зону, коментаторські та місця для журналістів.

"Після завершення реконструкції стадіон стане головною тренувальною базою та футбольною ареною міста", - розповів президент ФК "Кривбас" Костянтин Караманиць.