Аварійні відключення діють в 6 регіонах. Яка ситуація зі світлом в Україні на зараз

Вранці в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит. Аварійні відключення діють уже у 6 регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, наразі через перевищення лімітів споживання електроенергії вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.
"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в "Укренерго".
Раніше у ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.
Нагадаємо, наразі дефіцит генерації в енергосистемі після останньої ракетної атаки РФ величезний, тому по Україні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла.
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