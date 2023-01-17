Аварійні відключення діють в 6 регіонах. Яка ситуація зі світлом в Україні на зараз

Вранці в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит. Аварійні відключення діють уже у 6 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, наразі через перевищення лімітів споживання електроенергії вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.

"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в "Укренерго".