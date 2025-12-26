Аварійне відключення газу в Тернопільській області: деталі

Без газопостачання тимчасово залишилися сотні домогосподарств і багатоквартирні будинки, фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Тернопільської ОДА в мережі Telegram.

У Ланівцях Тернопільської області сталося позапланове припинення подачі газу через технічну несправність на об'єкті газорозподільної інфраструктури.

Аварія вплинула на забезпечення населення газом, унаслідок чого частина споживачів опинилася без звичних комунальних послуг.

Що відомо про відключення газу

За офіційною інформацією ОДА, аварійна ситуація виникла на одній із газорозподільних станцій міста. Через це подачу газу було зупинено з метою безпеки.

Наразі без газопостачання перебувають близько 600 приватних абонентів, а також жителі 15 багатоквартирних будинків.

Відключення має вимушений характер і пов'язане виключно з технічними причинами. Пошкодження обладнання потребує оперативного втручання фахівців та проведення перевірок перед відновленням подачі газу.

Роботи з відновлення газопостачання

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Фахівці проводять стабілізацію системи, усувають наслідки несправності та поетапно готують мережу до запуску.

Відновлення газопостачання відбуватиметься поступово, з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки.