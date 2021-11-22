Аварийная служба "Житомиргаза" с начала года обработала 15 тысяч вызовов

"В среднем аварийно-диспетчерская служба за сутки прорабатывает 30-35 вызовов. Самая распространенная причина вызовов – запах "газа" вблизи фасадов помещений многоквартирных и частных домов, характерный запах в домах и квартирах. Всего от потребителей с января по октябрь в аварийно-диспетчерскую службу АО "Житомиргаз" поступило 15 тысяч звонков. Со стартом отопительного сезона их количество увеличивается", - говорится в сообщении.

Львиная доля заявок, обработанных диспетчерами за десять месяцев, связана с утечками голубого топлива. По словам пресс-службы, наиболее распространенные причины - неисправное техническое состояние сетей или использование устаревшего газового оборудования, самостоятельная его замена или же вмешательство в газовую систему непрофессионалов.

"Ежедневно мы обрабатываем более 30 заявок от потребителей газа, а со стартом отопительного периода количество обращений растет, ведь увеличивается нагрузка на сети и люди чаще используют газовые приборы. Поэтому мы советуем не пренебрегать своей безопасностью и позаботиться о проведения регулярного технического обслуживания внутренних газовых сетей и оборудования", - отмечает начальник аварийно-диспетчерской службы Олег Мирончук.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Каждая семья может самостоятельно позаботиться о своей безопасности, заключив договор с "Житомиргазом" или другой компанией, имеющей разрешение на проведение соответствующих работ. Сделать это можно в Клиентском пространстве 104.ua вашего района или по телефонам Контакт-центра: (067) 33-38-104 или (0412) 558-004", - говорится в сообщении.