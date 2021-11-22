Аварійна служба "Житомиргазу" з початку року опрацювала 15 тисяч викликів

"В середньому аварійно-диспетчерська служба за добу опрацьовує 30-35 викликів. Найпоширеніша причина викликів – запах "газу" поблизу фасадів приміщень багатоквартирних та приватних будинків, характерний запах у помешканнях та квартирах. Всього від споживачів з січня по жовтень до аварійно-диспетчерської служби АТ "Житомиргаз" надійшло 15 тисяч викликів. Зі стартом опалювального сезону їх кількість збільшується", - йдеться у повідомленні.

Левова частка заявок, оброблених диспетчерами за десять місяців, пов’язана з витоками блакитного палива. За словами прес-служби, найбільш поширені причини - несправний технічний стан мереж або використання застарілого газового обладнання, самостійна його заміна або ж втручання у газову систему непрофесіоналів.

"Щодня ми опрацьовуємо більше 30 заявок від споживачів газу, а зі стартом опалювального періоду кількість звернень зростає, адже збільшується навантаження на мережі й люди частіше використовують газові прилади. Тому ми радимо не нехтувати своєю безпекою та подбати про проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх газових мереж і обладнання", - зазначає начальник аварійно-диспетчерської служби Олег Мирончук.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

"Кожна родина може самостійно подбати про свою безпеку, уклавши договір з "Житомиргазом" або ж іншою компанією, яка має дозвіл на проведення відповідних робіт. Зробити це можна у Клієнтському просторі 104.ua вашого району або ж за телефонами Контакт-центру: (067) 33-38-104 або (0412) 558-004", - йдеться у повідомленні.