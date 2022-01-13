ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Аварийная служба "Сумыгаза" напоминает потребителям о соблюдении правил газовой безопасности

Новина українською →
Сумы, Четверг 13 января 2022 14:37
Аварийная служба "Сумыгаза" напоминает потребителям о соблюдении правил газовой безопасности Фото: авто аварийной службы (пресс-служба "Сумыгаза")
Автор: Мария Тарарыева

В течение 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Сумыгаз" отреагировала на более 62 тысяч вызовов. Большинство из них связаны с утечкой газа на внутренних газовых сетях, а каждая десятая из аварийных заявок - следствие самовольного вмешательства в систему газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

Специалисты отмечают, что любые работы по установке, перемещению или замене газового оборудования должны проводить только квалифицированные работники. По правилам безопасности систем газоснабжения, несанкционированно установленные или замененные газовые приборы подлежат отключению, ведь такие действия приводят к отравлению угарным газом, взрывам, другим негативным последствиям.

В компании отмечают, что в среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба компании принимает более 160 вызовов от потребителей. Однако количество аварийных заявок значительно возрастает при похолодании.

"При снижении температуры воздуха количество вызовов увеличивается в среднем почти на четверть. Это связано с более интенсивным использованием газовых приборов, когда сказывается их ненадлежащее техническое состояние, недостаточное проветривание помещения или засорены дымовые и вентиляционные каналы", - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Для оперативного и профессионального реагирования на вызов аварийщики регулярно проходят обучение и повышение квалификации, отмечают в компании. Все практические занятия происходят в реальных условиях. Автопарк службы АДС укомплектован 21 машиной, которые имеют специальный радиосвязь, сирены, проблесковые маячки, инструменты и другие технические средства. Автомобили также оснащены системой GPS-навигации, что помогает значительно сократить время приезда бригады к месту вызова.

"АО "Сумыгаз" призывает жителей области соблюдать правила газовой безопасности и быть особенно внимательными во время зимних праздников. Бригады аварийных газовых служб 104 по области дежурят круглосуточно для оперативного реагирования на возможные вызовы. Уже с начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Сумыгаз" выполнила 1856 заявок и ликвидировала 1824 утечки газа", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Газ
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине