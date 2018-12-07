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Аварийная служба "Львовгаза" с начала года отреагировала на 25 тыс. обращений потребителей

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 16:00
Аварийная служба "Львовгаза" с начала года отреагировала на 25 тыс. обращений потребителей
Иллюстративное фото (104.ua)

Основная причина обращений - утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения

В течение 11 месяцев 2018 года бригады аварийно-диспетчерской службы ПАО "Львовгаз" отработали 24986 заявок от потребителей Львовской области. Наибольшее количество звонков поступило от жителей Львова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основная причина обращений - утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения. С начала года аварийные бригады обнаружили и ликвидировали 34694 утечек в домах потребителей Львовской области и 14208 – в Львове. Обычно причиной утечек газа является неисправность газового оборудования, а также самовольная установка и ремонт посторонними лицами, не имеющих права на выполнение таких работ.

"Количество вызовов растет с первыми холодами. К сожалению, потребители нарушают правила эксплуатации газовых приборов и самовольно вмешиваются в их работу и пренебрегают правилами безопасности", - отмечает технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Пресс-служба отмечает, что реагирование на аварийные вызовы потребителей Львовской области обеспечивает 33 бригады ПАО "Львовгаз". Это всего 329 квалифицированных специалистов, которые работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Все автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. Кроме того, все автомобили оснащены системой GPS-навигации, а это позволяет диспетчеру оперативно, в режиме онлайн определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.

За 11 месяцев 2018 года почти 20 тыс. клиентов "Запорожгаза" стали пользователями онлайн-сервисов С начала года аварийщики "Ивано-Франковскгаза" обработали 19,7 тыс. заявок
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