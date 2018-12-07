Аварийная служба "Львовгаза" с начала года отреагировала на 25 тыс. обращений потребителей

Иллюстративное фото (104.ua)

Основная причина обращений - утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения

В течение 11 месяцев 2018 года бригады аварийно-диспетчерской службы ПАО "Львовгаз" отработали 24986 заявок от потребителей Львовской области. Наибольшее количество звонков поступило от жителей Львова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основная причина обращений - утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения. С начала года аварийные бригады обнаружили и ликвидировали 34694 утечек в домах потребителей Львовской области и 14208 – в Львове. Обычно причиной утечек газа является неисправность газового оборудования, а также самовольная установка и ремонт посторонними лицами, не имеющих права на выполнение таких работ.

"Количество вызовов растет с первыми холодами. К сожалению, потребители нарушают правила эксплуатации газовых приборов и самовольно вмешиваются в их работу и пренебрегают правилами безопасности", - отмечает технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Пресс-служба отмечает, что реагирование на аварийные вызовы потребителей Львовской области обеспечивает 33 бригады ПАО "Львовгаз". Это всего 329 квалифицированных специалистов, которые работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Все автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. Кроме того, все автомобили оснащены системой GPS-навигации, а это позволяет диспетчеру оперативно, в режиме онлайн определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.