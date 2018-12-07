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Аварійна служба "Львівгазу" від початку року відреагувала на 25 тис. звернень споживачів

Новини » Енергетика    07.12.2018 - 16:00
Аварійна служба "Львівгазу" від початку року відреагувала на 25 тис. звернень споживачів
Ілюстративне фото (104.ua)

Основна причина звернень - витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання

Впродовж 11 місяців 2018 року бригади аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Львівгаз" відпрацювали 24986 заявок від споживачів Львівської області. Найбільша кількість дзвінків надійшла від мешканців Львова. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основна причина звернень - витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Від початку року аварійні бригади виявили та ліквідували 34694 витоків в будинках споживачів Львівської області та 14208 – у Львові. Зазвичай причиною витоків газу є несправність газового обладнання, а також його самовільне встановлення і ремонт сторонніми особами, котрі не мають права на виконання таких робіт.

"Кількість викликів зростає з першими холодами. На жаль, споживачі порушують правила експлуатації газових приладів та самовільно втручаються у їх роботу і нехтують правилами безпеки", - зазначає директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Пресс-служба зазначає, що реагування на аварійні виклики споживачів Львівської області забезпечує 33 бригади ПАТ "Львівгаз". Це загалом 329 кваліфікованих фахівців, котрі працюють 24 години на добу 7 днів на тиждень. Всі автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. Окрім того, усі автомобілі оснащені системою GPS-навігації, а це дає змогу диспетчеру оперативно, в режимі онлайн визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.

За 11 місяців 2018 року майже 20 тис. клієнтів "Запоріжгазу" стали користувачами онлайн-сервісів З початку року аварійники "Івано-Франківськгазу" опрацювали 19,7 тис. заявок
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