Аварійна служба "Львівгазу" від початку року відреагувала на 25 тис. звернень споживачів

Ілюстративне фото (104.ua)

Основна причина звернень - витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання

Впродовж 11 місяців 2018 року бригади аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Львівгаз" відпрацювали 24986 заявок від споживачів Львівської області. Найбільша кількість дзвінків надійшла від мешканців Львова. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основна причина звернень - витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Від початку року аварійні бригади виявили та ліквідували 34694 витоків в будинках споживачів Львівської області та 14208 – у Львові. Зазвичай причиною витоків газу є несправність газового обладнання, а також його самовільне встановлення і ремонт сторонніми особами, котрі не мають права на виконання таких робіт.

"Кількість викликів зростає з першими холодами. На жаль, споживачі порушують правила експлуатації газових приладів та самовільно втручаються у їх роботу і нехтують правилами безпеки", - зазначає директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Пресс-служба зазначає, що реагування на аварійні виклики споживачів Львівської області забезпечує 33 бригади ПАТ "Львівгаз". Це загалом 329 кваліфікованих фахівців, котрі працюють 24 години на добу 7 днів на тиждень. Всі автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. Окрім того, усі автомобілі оснащені системою GPS-навігації, а це дає змогу диспетчеру оперативно, в режимі онлайн визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.