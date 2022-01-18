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Аварийная служба "Харьковгоргаза" совершила почти 15 тысяч выездов за 2021 год

Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год бригады аварийной службы 104 АО "Харьковгоргаз" отработали около 15 тысяч заявок от потребителей природного газа. Самая частая причина обращений – наличие запаха газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"В прошлом году специалисты газовой компании локализовали более 2 тысяч аварийных ситуаций на внутридомовых газовых сетях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в период отопительного сезона и похолодания значительно возрастает нагрузка на систему газоснабжения.

"Каждый день диспетчеры службы 104 принимают в среднем около 50 вызовов от жителей Харькова. Но с наступлением холодов количество обращений растет, поскольку владельцы домов чаще используют газовые приборы для обогрева и других бытовых нужд. Игнорирование правил безопасности приводит к аварийным ситуациям", – рассказывает главный инженер Игорь Шухат.

Также в компании напомнили, что владельцы квартир и частных домов ответственны за состояние внутридомовых газовых сетей согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", поэтому нужно позаботиться о своевременном проведении технического обслуживания. Для этого клиент должен заключить договор с компанией, имеющей необходимые разрешения на подобные работы.

"Соблюдение всех правил безопасности использования газа в быту позволит избежать неприятных ситуаций. Если вы почувствовали запах газа, следует прекратить работу газовых приборов, перекрыть газовые краны и проветрить помещение, а также вызвать аварийную службу по номеру 104", - говорится в сообщении.

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ХарьковГаз