Аварійна служба "Харківміськгазу" здійснила майже 15 тисяч виїздів за 2021 рік

"Минулого року фахівці газової компанії локалізували понад 2 тисячі аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що в період опалювального сезону і похолодання значно зростає навантаження на систему газопостачання.

"Кожен день диспетчери служби 104 приймають в середньому близько 50 викликів від жителів Харкова. Але з настанням холодів кількість звернень зростає, оскільки власники будинків частіше використовують газові прилади для обігріву та інших побутових потреб. Ігнорування правил безпеки призводить до аварійних ситуацій", - розповідає головний інженер ігор Шухат.

Також в компанії нагадали, що власники квартир і приватних будинків відповідальні за стан внутрішньобудинкових газових мереж відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", тому потрібно подбати про своєчасне проведення технічного обслуговування. Для цього клієнт повинен укласти договір з компанією, що має необхідні дозволи на подібні роботи.

"Дотримання всіх правил безпеки використання газу в побуті дозволить уникнути неприємних ситуацій. Якщо ви відчули запах газу, слід припинити роботу газових приладів, перекрити газові крани і провітрити приміщення, а також викликати аварійну службу за номером 104", - йдеться в повідомленні.